Pregled - svet, 30. 6. (nedelja)

PARIZ - Skrajno desni Nacionalni zbor je zmagovalec prvega kroga parlamentarnih volitev v Franciji, kažejo projekcije. Sredinsko zavezništvo predsednika Emmanuela Macrona je zaostalo tudi za levo usmerjeno Novo ljudsko fronto. Sodeč po projekcijah si lahko skrajna desnica po drugem krogu 7. julija obeta večino v parlamentu.

GAZA/TEL AVIV - V več izraelskih mestih so v soboto potekali novi protivladni shodi, ki se jih je udeležilo več tisoč ljudi. Protestniki še naprej pozivajo k predčasnim volitvam in sklenitvi dogovora za izpustitev talcev v ujetništvu Hamasa. Izraelska vojska kljub temu nadaljuje z napadi na Gazo. Najmanj šest Palestincev je bilo ubitih v napadu na hišo v Rafi, letala in topništvo pa ciljata tudi Han Junis. Na severu enklave se pri mestu Gaza medtem nadaljujejo spopadi med izraelskimi silami in palestinskimi borci. V tem delu Gaze so bile ubite še najmanj štiri osebe.

KIJEV/MOSKVA - Ruske sile so v sobotnem napadu na mesto Vilniansk na jugu Ukrajine ubile sedem ljudi, še najmanj 31 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Skupno je v soboto tako življenje izgubilo 12 ukrajinskih in pet ruskih civilistov. Iz Rusije tudi danes poročajo o sestrelitvah več deset ukrajinskih brezpilotnikov.

DUNAJ - Madžarski premier Viktor Orban je predstavil novo zavezništvo s ciljem oblikovanja skrajno desne skupine v Evropskem parlamentu. Zavezništvo Domoljubi za Evropo, v kateri so madžarska vladajoča nacionalno-konservativna stranka Fidesz, avstrijska desničarska svobodnjaška stranka (FPÖ) in češka populistična liberalna stranka ANO, naj bi kmalu pridobila več članov in postala "največja frakcija desničarskih sil v Evropi", je zatrdil Orban na skupni novinarski konferenci z vodjo svobodnjakov Herbertom Kicklom in nekdanjim češkim premierjem Andrejem Babišem.

ŽENEVA/RIM/PARIZ - Silovita neurja z močnim vetrom in nalivi, ki so v soboto zajela dele Švice in Francije, so zahtevala najmanj sedem življenj. O neurjih poročajo tudi iz severne Italije, kjer je v gorskih krajih prišlo do poplav in plazov. Preostalo Italijo medtem pesti vročinski val. Na Siciliji se je živo srebro povzpelo na 42 stopinj.

ATENE - Grški gasilci so s pomočjo 15 letal in helikopterjev uspeli pogasiti gozdni požar severno od Aten. Močni vetrovi, ki so v soboto nad prestolnico nosili dim in pepel, ob visokih temperaturah sicer otežujejo delo gasilcem v boju z ognjenimi zublji po vsej državi. S požari se spopadajo tudi v sosednji Turčiji.

BEOGRAD - V Srbiji so po sobotnem napadu pred izraelskim veleposlaništvom, v katerem je bil ranjen policist, izdali rdeče varnostno opozorilo. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo opozorilo najverjetneje v veljavi do torka. Policija je doslej v zvezi z napadom pridržala dve osebi, ki sta domnevno povezani z napadalcem.

ESSEN - Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je formalno izstopila iz politične skupine Identiteta in Demokracija (ID) v Evropskem parlamentu. Gre za pričakovano potezo, potem ko je ID nemško stranko izključila zaradi spornih izjav člana AfD Maximiliana Kraha o pripadnikih nacističnih enot SS.

TALLINN - Vladajoča estonska stranka je v soboto za naslednika premierke Kaje Kallas, ki bo predvidoma postala naslednja vodja diplomacije EU, predlagala okoljskega ministra Kristena Michala. Michal se je izvršnemu odboru Estonske reformne stranke zahvalil za izkazano zaupanje, v skladu s politiko odhajajoče predsednice vlade pa je kot prioriteto svojega mandata izpostavil državno varnost.

ABUJA - V nizu samomorilskih napadov je bilo v Nigeriji ubitih najmanj 18 ljudi, še 42 je ranjenih, so v soboto sporočili uradniki zvezne države Borno na severovzhodu države. Odgovornost za napade še ni prevzel nihče, gre pa za območje države, kjer je aktivna skrajna islamistična skupina Boko Haram.

DOHA - Dvodnevna konferenca Združenih narodov o Afganistanu, ki se je začela v Katarju, talibanom ponuja možnost za redke mednarodne stike. Tiskovni predstavnik talibanske vlade, ki je uradno ne priznava nobena država, je povedal, da so v Katarju opravili pogovore s predstavniki Rusije, Indije in več drugih držav. Tretja konferenca ZN o Afganistanu prvič poteka ob navzočnosti afganistanskih oblasti. Na prvo srečanje maja lani talibani sploh niso bili vabljeni, februarja letos pa so udeležbo zavrnili, saj so bili nanj povabljeni tudi nekateri afganistanski aktivisti. ZN so jim tokrat prišli naproti, saj v Doho niso povabili predstavnikov civilne družbe.

PODGORICA/ZAGREB - Resolucija o genocidu v Jasenovcu, ki jo je v petek sprejel črnogorski parlament, je na Hrvaškem naletela na oster odziv. Uradni Zagreb jo je označil za nesprejemljivo in opozoril na morebitne negativne posledice za dvostranske odnose. Črnogorska opozicija, ki je glasovanje bojkotirala, meni, da gre za zlorabo srbskega vpliva v državi. Predlagatelj resolucije, predsednik skupščine Andrija Mandić, je te očitke zavrnil.

ISTANBUL - Oblasti turške metropole so prepovedale letošnjo parado ponosa in ukazale zapreti središče mesta. Iz urada guvernerja so sporočili, da dogodka, ki so ga aktivisti iz LGBTQI+ skupnosti načrtovali za danes, ne bodo odobrili, pri čemer razloga niso podali. Potem ko je bila parada ponosa več let dovoljena in se jo je udeležilo več deset tisoč ljudi, skušajo oblasti v Istanbulu dogodek od leta 2015 vsako leto preprečiti.

BREMEN - V Nemčiji so v petek uradno začeli graditi prvi kopenski terminal za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Terminal v mestu Stade blizu Hamburga naj bi začel obratovati leta 2027, strošek njegove gradnje pa je ocenjen na okoli milijardo evrov. Nemčija naj bi si želela zgraditi tri stalne kopenske terminale za LNG, ki bodo nadomestili že delujoče začasne plavajoče terminale.

MALE - Maldivi se soočajo z velikimi finančnimi izzivi. V bonitetni hiši Fitch so ta teden opozorili, da otoški državi grozi nesposobnost odplačevanja zunanjega dolga. Oceno na dolgoročni dolg Maldivov so posledično že znižali za eno stopnjo na CCC in jo s tem potisnili še globlje v območje visoko tveganih naložb. V Fitchu so pojasnili, da tveganja, ki so pred Maldivi, izhajajo iz zmanjšanja njihovih deviznih rezerv.