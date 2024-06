Delo o parlamentarnih volitvah v Franciji (1. 7.)

Ljubljana, 30. junija - Tone Hočevar v komentarju Francozi odločajo o sebi in Evropi piše o parlamentarnih volitvah v Franciji. Avtor meni, da za Francijo in Evropo ni posebej pomembno, kakšna bo povolilna usoda Emmanuela Macrona, ki je v nekaj letih precej spremenil politično smer. Macron je do neke mere omogočil preboj skrajne desnice, ki je po avtorjevo nevaren za EU.