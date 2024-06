Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. in 30. 6.)

Ljubljana, 30. junija - Tuje tiskovne agencije so v soboto in danes med drugim poročale o obisku slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon v Sarajevu in Dubrovniku, kjer se je znova zavzela za širitev EU na Zahodni Balkan. Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala o pomorski nesreči v bližini otoka Pag, v kateri je umrl 45-letni državljan Slovenije.