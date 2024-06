Plaz v Švici usoden za dve osebi, neurja tudi nad severno Italijo

Ženeva/Rim, 30. junija - V kantonu Ticino na jugu Švice sta po hudih nalivih minulo noč, ki so sprožili zemeljske plazove, umrli dve osebi, je danes sporočila policija. O neurjih poročajo tudi iz severne Italije, kjer je v gorskih krajih prišlo do poplav in plazov. Po podatkih tamkajšnje civilne zaščite za zdaj ni poročil o morebitnih mrtvih ali pogrešanih.