Po neurjih na jugovzhodu Švice trije pogrešani

Chur/Sion, 22. junija - Po hudih neurjih, ki so v petek zajeli kanton Graubünden na jugovzhodu Švice, so pogrešani trije ljudje, je danes sporočila tamkajšnja policija. Še posebej je bila prizadeta dolina Mesolcina blizu meje z Italijo, kjer so poplavljene številne ceste. Več deset ljudi so preventivno evakuirali.