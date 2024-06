Pregled - šport, 29. 6. (sobota)

BERLIN - Švicarska nogometna reprezentanca je prva četrtfinalistka evropskega prvenstva v Nemčiji. Švica je na današnji tekmi osmine finala v Berlinu premagala Italijo z 2:0 (1:0), v četrtfinalu, ki bo 6. julija v Düsseldorfu, pa jo čaka zmagovalka tekme Anglija - Slovaška, ki bo v nedeljo v Gelsenkirchnu.

DORTMUND - Nemška nogometna reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale domačega evropskega prvenstva, potem ko je v osmini finala v Dortmundu premagala Dansko z 2:0 (0:0). Nemčija se bo v četrtfinalu, ki bo 5. julija v Stuttgartu, pomerila z zmagovalko nedeljskega obračuna med Španijo in Gruzijo v Kölnu.

LODŽ - Slovenski odbojkarji ne bodo igrali v finalu lige narodov. V polfinalu zaključnega turnirja v Lodžu jim ni uspelo premagati uroka Japonske, druga reprezentanca sveta jih je premagala še petič zapovrstjo. Tokrat z izidom 3:0 (21, 25, 29). Slovenci, sicer zmagovalci rednega dela lige, se bodo merili za tretje mesto, njihov tekmec bodo Poljaki. Ti so nekoliko nepričakovano z 2:3 klonili proti olimpijskim prvakom Francozom.

RIMINI - Francoz Romain Bardet (DSM-fireminch PostNL) je zmagovalec prve etape 111. kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Firenc do Riminija (206 km) je za las ohranil prednost pred razredčeno glavnino. Slovenska kandidata za skupno slavje Tadej Pogačar in Primož Roglič sta etapo končala nekaj sekund zadaj, Pogačar je ciljno črto prečkal kot četrti. Glavnina je v zadnjih 25 km skoraj nadoknadila minuto in pol, a na koncu zaostala vsega pet sekund. V njej je prišlo do sprinta, ki ga je za končno tretje mesto dobil Belgijec Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) pred Pogačarjem. Med vodilnimi je bil tudi Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) na 33. mestu.

CELJE - Evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh (Ptuj) je prvi dan državnega prvenstva v atletiki v Celju v metu diska svoj sedmi naslov osvojil s 67,88 m in dokazal vrhunsko formo. Izjemno je nastopil Tom Teršek, mladinec iz kranjskega Triglava je kopje kot drugi Slovenec vrgel prek 80 m, že v uvodni seriji so mu namerili 80,87 metra.

ŽELEZNIKI - Na reliju Železniki, tretji postaji sezone državnega prvenstva, po sobotnem delu vodi Rok Turk (Hyundai i20 rally2). Na drugem mestu je Boštjan Logar (Škoda Fabia R5), ki zaostaja 27 sekund. Odstopil pa je državni prvak Marko Grossi (Hyundai i20R5).

SPIELBERG - Nizozemec Max Verstappen, vodilni v seštevku sezone svetovnega prvenstva, je današnjo dvojno nalogo na prizorišču dirke svetovnega prvenstva v avstrijskem Spielbergu opravil brez napak. Najprej je dopoldne dobil sprintersko dirko, popoldne pa še kvalifikacije za nedeljsko klasično preizkušnjo. Svetovni prvak je tako potrdil prevlado ta konec tedna na avstrijskem Štajerskem. Že v petek je dobil kvalifikacije za sprint, današnjo sprintersko preizkušnjo pa potem tudi končal na prvem mestu, drugo in tretje mesto sta v Spielbergu zasedla Avstralec Oscar Piastri in Britanec Lando Norris iz ekipe McLaren. Na popoldanskih kvalifikacijah je na prvem mestu spet pristal Nizozemec, na drugem mestu jih je končal Norris, na tretjem pa Mercedesov voznik Britanec George Russell.

ASSEN - Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke elitnega razreda motoGP na preizkušnji svetovnega prvenstva v nizozemskem Assnu. Drugi je bil vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). Ta konec tedna se v Assnu dirkači vračajo po dolgem štiritedenskem premoru v SP. Bagnaia je dobil že današnje dopoldanske kvalifikacije, Martin je bil drugi, prvo vrsto pa si je privozil še njegov rojak Maverick Vinales (Aprilia).

LONDON - Rusinja Darja Kasatkina je zmagovalka teniškega turnirja v Eastbournu na južni obali Anglije. V finalu je šesta nosilka in 14. igralka sveta s 6:3 in 6:4 premagala Kanadčanko Laylo Fernandez.

BERLIN - Rusinja Dijana Šnajder je zmagovalka teniškega turnirja v nemškem Bad Homburgu. V finalu je premagala Hrvatico Donno Vekić s 6:3, 2:6, 6:3.

LONDON - Ameriški teniški igralec Taylor Fritz je zmagovalec turnirja na travi v angleškem Eastbournu z nagradnim skladom 740.160 evrov. V današnjem finalu je premagal Avstralca Maxa Purcella s 6:4 in 6:3.

PALMA DE MALLORCA - Čilenec Alejandro Tabilo je zmagovalec teniškega turnirja ATP na Majorki. V finalu je četrti nosilec premagal Avstrijca Sebastiana Ofnerja s 6:3, 6:4.