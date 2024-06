Rio Tinto po očitkih o netransparentnosti glede projekta v Srbiji objavil okoljsko študijo

Beograd, 13. junija - Britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto je objavil presojo vplivov projekta pridobivanja litija v Srbiji na okolje, potem ko so nasprotniki projekta podjetju in srbski vladi očitali netransparentnost. V študiji so zanikali navedbe, da bo projekt škodoval vodnim virom, prsti, biotski raznovrstnosti, kakovosti zraka in zdravju ljudi.