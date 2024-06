Vlada imenovala Ano Komac za vršilko dolžnosti direktorja urada vlade za narodnosti

Ljubljana, 28. junija - Vlada je danes izdala odločbo o imenovanju Ane Komac za vršilko dolžnosti direktorja Urada vlade RS za narodnosti s 1. julijem, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 31. decembra, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Komac je sicer na uradu zaposlena od februarja letos.