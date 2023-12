Vlada s čela urada za narodnosti razrešila Doltarja, nasledil ga bo Rok Petje

Ljubljana, 29. decembra - Vlada je izdala odločbo, s katero je razrešila vršilca dolžnosti urada vlade za narodnosti Janeza Doltarja. Z novim letom ga bo na čelu urada kot vršilec dolžnosti nasledil Rok Petje, in sicer do imenovanja direktorja s polnim mandatom po opravljenem natečajnem postopku oziroma za največ šest mesecev, so sporočili z generalnega sekretariata vlade.