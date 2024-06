EU zaradi financiranja Hamasa uvedla sankcije proti podjetjem in posameznikom

Bruselj, 28. junija - Evropska unija je danes proti šestim posameznikom in trem podjetjem uvedla sankcije zaradi financiranja palestinskega islamističnega gibanja Hamas in palestinske militantne skupine Islamski džihad. Te vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v EU, prepovedano pa je tudi zagotavljanje finančne pomoči sankcioniranim.