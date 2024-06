Ob začetku poletja AVP motoriste poziva k skrbi za varnost

Ljubljana, 28. junija - V poletnih mesecih se še posebej ob koncih tedna poveča gostota prometa, poletje pa privabi na ceste tudi številne motoriste in kolesarje. Na Agenciji za varnost prometa (AVP) motoriste zato opozarjajo, da hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, ne vozijo pod vplivom alkohola ali drugih drog in so pozorni na ostala vozila v prometu.