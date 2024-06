Na odboru DZ kritike SDS zaradi sprememb v organiziranosti vodstva stanovanjskega sklada

Ljubljana, 28. junija - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na današnji seji opravil drugo obravnavo predloga novele stanovanjskega zakona, ki ureja najemniška razmerja v denacionaliziranih stanovanjih. V poslanski skupini SDS so bili kritični predvsem do novosti glede organiziranosti vodstva republiškega stanovanjskega sklada.