Socialni partnerji pričakujejo učinkovitejši dialog in hitrejše reševanje sporov

Ljubljana, 28. junija - Socialni partnerji so po skoraj letu dni spet sedli za mizo ESS. Pred začetkom seje so prisotni podpisali deklaracijo o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga, ki naj bi zagotovila učinkovitejši dialog in hitrejše reševanje sporov. Glede vsebinskih vprašanj danes pričakujejo predvsem seznanitev z izhodišči in ustanovitev pogajalskih skupin.