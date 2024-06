Socialni partnerji po skoraj letu dni znova za mizo ESS

Ljubljana, 28. junija - Socialni partnerji se bodo danes po skoraj letu dni sestali na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in uradno podpisali deklaracijo o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. Nato se bodo lotili ukrepov v zdravstvu, predlogov davčnih sprememb in sprememb zakona o evidencah delovnega časa.