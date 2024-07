Tedenski pregled - Slovenija od 28. 6. do 4. 7.

Ljubljana, 5. julija - Slovenski nogometaši so udeležbo na evropskem prvenstvu sklenili z zgodovinskim uspehom, uvrstitvijo v osmino finala. Predsednica republike je obiskala Ukrajino. Obeta se konec stavke upravnih enot, saj so stavkajoči večinsko podprli predlog stavkovnega sporazuma. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih rekordno malo brezposelnih.

PETEK, 28. junija

KIJEV - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala Ukrajino ter se srečala z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Zagotovila mu je podporo Slovenije, tudi v prizadevanjih za dosego pravičnega in trajnega miru, in napovedala, da bo Slovenija še naprej podpirala dejavnosti ukrajinske mirovne formule. Govorila sta tudi o pripravi varnostnega sporazuma med državama. Državi sta podpisali tudi memorandum o sodelovanju na področju podpore ukrajinskim otrokom, začasno razseljenim v Sloveniji.

BRUSELJ - Premier Robert Golob je izrazil prepričanje, da bodo novo vodstvo Evropske unije, ki ga bodo predvidoma sestavljali Ursula von der Leyen, Antonio Costa in Kaja Kallas, EU v nemirnih časih vodilo z veliko treznosti, modrosti in optimizma. Pozdravil je tudi sklepe, ki so jih voditelji držav članic EU sprejeli o vojni na Bližnjem vzhodu, češ da so končno sprejeli dovolj jasna stališča.

LJUBLJANA - Socialni partnerji so po skoraj letu dni spet sedli za mizo Ekonomsko-socialnega sveta. Podpisali so deklaracijo o spoštovanju socialnega dialoga ter obravnavali ukrepe v zdravstvu, davčne spremembe in spremembe zakona o evidencah delovnega časa. Za vsa tri področja so ustanovili posebne delovne skupine.

LJUBLJANA - Javnofinančni primanjkljaj je v prvem letošnjem četrtletju znašal 309 milijonov evrov oziroma dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), je objavil statistični urad. S tem je bil nižji kot pred letom dni, ko je dosegel 448 milijonov evrov oziroma 3,1 odstotka BDP. Javni dolg je bil konec marca pri 45,4 milijarde evrov oziroma 70,7 odstotka BDP.

LJUBLJANA - Medletna inflacija je junija znašala 1,5 odstotka, potem ko je bila junija lani 6,9-odstotna. To je bila najnižja rast cen po juniju 2021, ko je bila letna stopnja inflacije 1,4-odstotna, je objavil statistični urad. V primerjavi z majem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,4 odstotka.

LJUBLJANA - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec leta 2023 znašale 22,1 milijarde evrov in so se glede na leto prej povečale za 1,8 milijarde evrov oziroma 9,1 odstotka. Največja vlagateljica je bila Avstrija, izhaja iz publikacije Banke Slovenije o neposrednih naložbah. Neposredne naložbe Slovenije v tujini so medtem znašale 9,4 milijarde evrov.

LJUBLJANA - Odbor DZ za kulturo je sprejel resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje med letoma 2024 in 2031. Njeno osnovno vodilo je kultura kot središče politike solidarne in trajnostne družbe.

RIM/LURD - Pet domnevnih žrtev zlorab nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika je škofe po svetu pozvalo, naj iz cerkva odstranijo njegove mozaike, ker da niso primerni in vedno znova travmatizirajo žrtve. Kardinal Sean O'Malley je v ločenem pismu rimsko kurijo pozval, naj preneha razstavljati Rupnikova dela. Škof v francoskem romarskem središču Lurd Jean-Marc Micas je kasneje sporočil, da Rupnikovi mozaiki na pročelju bazilike v Lurdu zvečer ne bodo več osvetljeni. Škof meni, da bi bilo mozaike treba odstraniti.

SOBOTA, 29. junija

CELJE - Na prireditvi Dobrodošli doma 2024 so se tradicionalno zbrali Slovenci iz zamejstva in sveta. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je v nagovoru zbranim povedal, da je poudarek dogodka na povezovanju. Srečanje Dobrodošli doma 2024 se je začelo 27. 6. z vseslovenskim srečanjem v državnem zboru, sklenilo pa se bo 7. 7. v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani s 30. taborom Slovencev po svetu.

LJUBLJANA - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke je obravnavala prijavo zoper spletno stran, kjer brez recepta prodajajo zdravila za zdravljenje diabetesa in hujšanje. Spletna stran navaja, da gre za zdravili Ozempic ter Wegovy. Zdravili prodaja izven legalne dobavne verige, izvor in vsebina snovi pa sta nepreverjena.

LJUBLJANA - V 86. letu starosti je konec tedna umrl dolgoletni slovenski diplomat Jože Šušmelj, ki je bil med drugim jugoslovanski in kasneje slovenski generalni konzul v Trstu.

NEDELJA, 30. junija

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v izjavi ob zaključku meseca ponosa poudarila, da so napadi na predstavnike skupnosti LGBTIQ+ nedopustni in predstavljajo krut opomnik, da se ta skupnost še vedno sooča z diskriminacijo in nasiljem. Kritična je bila tudi do tistih, ki se na takšne napade ne odzovejo ustrezno in dovolj odločno.

CELOVEC - V Celovcu so podelili Bachmannovo nagrado, ki jo je žirija prisodila v Sarajevu rojenem avtorju Tijanu Sili. Ena od nagrad, ki so jo podelili ob koncu 48. dnevov literature v nemškem jeziku, je pripadla tudi slovenski pisateljici Tamari Štajner.

INNSBRUCK - Športna plezalka Janja Garnbret je zmagala na tekmi v težavnosti za svetovni pokal v Innsbrucku. V finalu je priplezala do vrha in v Avstriji po balvanih slavila še v težavnosti.

PONEDELJEK, 1. julija

FRANKFURT - Slovenska nogometna reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva po rezultatu 0:0 po podaljških šele po enajstmetrovkah izgubila proti Portugalski z 0:3. Pred tem je vratar in kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak ubranil enajstmetrovko slovitemu Cristianu Ronaldu. Izbranci Matjaža Keka so sicer že s prebojem v izločilne boje dosegli največji uspeh na velikih tekmovanjih.

LJUBLJANA - Vlada je opravila proračunsko sejo. Nastajajoča proračunska predloga za 2025 in 2026 po vladnih trditvah zagotavljata sredstva za uresničitev glavnih koalicijskih zavez in bistvenih obljubljenih reform. Tako bo zagotovila sredstva za izvedbo zdravstvene reforme in reforme sistema plač v javnem sektorju, pa tudi napovedana sredstva za izvedbo gradnje javnih najemnih stanovanj in za obnovo po lanski ujmi.

LJUBLJANA - Računsko sodišče je izdalo predlog poročila revizije zaključnega računa proračuna za leto 2023, v okviru katere je preverjalo tudi sporni nakup stavbe na Litijski. Kot je razvidno iz osnutka revizijskega poročila, računsko sodišče med drugim ugotavlja, da ministrstvo za pravosodje pri pripravi proračuna za leto 2023 nakupa stavbe ni načrtovalo, zanj ni imelo zagotovljenih sredstev in investicijske dokumentacije, a je kljub temu začelo aktivnosti, povezane z nakupom. S tem je ravnalo v nasprotju z zakonom o javnih financah.

LJUBLJANA - Strokovna delovna skupina je pripravila končni predlog Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 in ga predala ministru za izobraževanje Darju Feldi. Predlog prinaša spremembe na področju predšolske vzgoje ter osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, pa tudi pri poučevanju učencev priseljencev. Med drugim predvideva več športne vzgoje in obvezen drugi tuj jezik v osnovni šoli.

FRANKFURT - Predsednik vlade Robert Golob se je pred ogledom tekme med nogometnima reprezentancama Slovenije in Portugalske z delegacijo v Frankfurtu srečal s portugalskim predsednikom vlade Luisom Montenegrom. Golob je portugalskemu kolegu predstavil pobudo, da bi Slovenija gostila prihodnje srečanje držav MED9.

PRIŠTINA - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je ob uradnem obisku na Kosovu srečala s kosovskim kolegom Glaukom Konjufco. Zatrdila mu je, da Slovenija podpira evropsko perspektivo Kosova in članstvo v Svetu Evrope.

LJUBLJANA - Tri zavarovalnice bodo iz državnega proračuna prejele nadomestilo razlike zaradi lanske vladne regulacije višine cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalnica Triglav bo dobila skoraj 11 milijonov evrov, Vzajemna 14,14 milijona, Generali pa 8,36 milijona evrov.

NOVO MESTO - Novomeški farmacevt Krka se bo pred Splošnim sodiščem EU ponovno moral zagovarjati zaradi domnevnega kršenja protimonopolne zakonodaje. Sodišče EU je pretekli teden namreč ugodilo pritožbi Evropske komisije in zadevo perindopril vrnilo v ponovno obravnavo, so sporočili iz družbe.

CELJE - Celjsko višje sodišče je skoraj v celoti potrdilo prvostopenjsko sodbo okrožnega sodišča, ki je Sebastiena Abramova julija lani spoznalo za krivega umora nekdanjega dekleta Sare Veber marca 2015. Kazen za umor so mu sicer znižali za eno leto na 26 let, upoštevaje predhodne kazni na drugih sodiščih zaradi goljufij, tudi v zadevi Odrezana roka, pa ga čaka enotna 29-letna zaporna kazen.

TOREK, 2. julija

LJUBLJANA - Poslanska skupina SDS je napovedala vnovično vložitev interpelacijo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, tokrat zaradi ugotovitev računskega sodišča, da lanski nakup 13.000 prenosnih računalnikov ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

PODGORICA - Obrambni minister Marjan Šarec je ob obisku v Črni gori kolegu Draganu Krapoviću predal brezpilotne letalnike belin-v slovenskega proizvajalca C-Astral iz Ajdovščine. Gre za prvi primer, ko je druga država v Sloveniji nabavila vojaško opremo pri slovenskem proizvajalcu po modelu vlada-vladi. Ministra sta v pogovoru poudarila odlično sodelovanje med državama na vojaškem in obrambnem področju.

LJUBLJANA - Kandidatka za namestnico predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Martina Divjak se je predstavila javnosti. Prisega na preventivni boj proti korupciji in nepoštenim praksam, ob čemer je med drugim izpostavila krepitev komuniciranja z javnostmi in intenzivno delo z uradniki.

LJUBLJANA - Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek, ki ga je vodila v zvezi s sumom nepravilnosti pri izboru izvajalca za pesem Evrovizije 2024. Pri izvedbi postopka izbora je zaznala korupcijska tveganja, zato je RTVS izdala več priporočil. RTV Slovenija je v odzivu napovedala dosledno spoštovanje priporočila KPK.

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je v obravnavi pobude družbe Soča rafting razveljavilo le del odloka o plovbnem režimu na Soči na območju občine Kobarid, ki se nanaša na pooblaščene osebe za nadzor spoštovanja odloka. Ostali obravnavani deli odloka so po mnenju ustavnih sodnikov skladni z ustavo. Pobudo za presojo ustavnosti zakona o plovbi po celinskih vodah pa je sodišče zavrglo.

BOLOGNA - Kolesar Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je na dirki po Franciji z zmago v četrti etapi znova oblekel rumeno majico vodilnega. Slavil je že 12. etapno zmago na rumeni pentlji.

SREDA, 3. julija

LJUBLJANA - Vodje parlamentarnih strank so na posvetu govorili o spremembi volilnega sistema z uveljavitvijo preferenčnega glasu na volitvah v DZ. Koalicija ga po veliki podpori na posvetovalnem referendumu podpira, premier Robert Golob je po srečanju ocenil, da je sprememba uresničljiva. Ker je zanjo potrebna dvotretjinska večina v DZ, je jeziček na tehtnici NSi, ki je predlagala povečanje števila volilnih enot in izvoljenih poslancev ter absolutni preferenčni glas. SDS predlogom nasprotuje.

BRDO PRI KRANJU - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je predstavila gospodarski pregled za Slovenijo, v katerem je vladi svetovala nadaljnje reforme, predvsem na področju pokojninskega in zdravstvenega sistema, pa tudi plač v javnem sektorju. Izzive prav tako vidi pri stanovanjskem trgu, razogljičenju gospodarstva ter enakosti spolov. Premier Robert Golob je povedal, da je vlada odločena vztrajati pri reformah, načrtovane ukrepe pa namerava dati v presojo OECD.

LJUBLJANA - Poslanci SDS in NSi so na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti sprejetja sklepa o priznanju Palestine 4. junija v DZ. Koaliciji očitajo, da je pri tem kršila ustavo in poslovnik DZ, saj da bi lahko DZ o zadevi po zakoniti poti glasoval šele po 30 dneh. Pri Levici in Gibanju Svoboda menijo, da je postopek potekal po poslovniku.

LJUBLJANA - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je podprl vladni predlog spremembe zakona o pomoči ribičem. Ta predvideva spremembo člena o nadomestilih za izpad dohodka zaradi oviranega ribolova in člena o pravni pomoči ribičem spričo kazni, ki jim jih za ribolov v morju, ki po arbitraži pripada Sloveniji, izdaja Hrvaška. V SDS so očitali vladi, da ni naredila nobenega koraka v smeri rešitve vprašanj, povezanih s hrvaškim nespoštovanjem arbitraže.

LJUBLJANA - Ministrstvo za obrambo je predstavilo 19 projektov na področju obrambe, ki jih razvija devet visokotehnoloških slovenskih podjetij. Ministrstvo od leta 2022 znatno povečuje sredstva za raziskave in razvoj. Po navedbah ministra Marjana Šarca so leta 2022 za to področje namenili dva milijona evrov, lani skoraj 12 milijonov, letos 23 milijonov, za naslednje leto pa je za to področje načrtovanih 23,5 milijona.

LJUBLJANA - Na zavodu za zaposlovanje je bilo ob koncu junija registriranih rekordno nizko število brezposelnih, 43.369. To je 1,6 odstotka manj kot maja in 6,1 odstotka manj kot junija lani. Gre za novo najnižje število brezposelnih v samostojni Sloveniji. V prvih šestih mesecih skupaj je bilo povprečno število brezposelnih za 6,7 odstotka nižje kot v enakem obdobju lani.

BREŽICE - Policija je v zvezi z nasilnim dogodkom na Osnovni šoli Velika Dolina, ko je učenec močno poškodoval devetošolca, na tožilstvo podala kazenski ovadbi zoper dva mladoletnika. Osumljena sta kaznivega dejanja nasilništva, eden pa tudi neupravičenega slikovnega snemanja. Policija je s pomočjo posnetka napada na družbenih omrežjih ugotovila, da napadalec ni deloval sam.

ČETRTEK, 4. julija

LJUBLJANA - Potem ko je vlada stavkajočim upravnim enotam poslala predlog stavkovnega sporazuma, je tega podprlo 40 upravnih enot, dve sta bili proti, preostale pa bodisi niso stavkale bodisi so stavko že prekinile. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je napovedal, da bodo sporazum podpisali 5. 7. Veljal bo za vse upravne enote, stavko pa bodo predvidoma prekinili 8. 7. Vlada je ob tem sprejela predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, ki odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem. Tako želijo razbremeniti najbolj obremenjene upravne enote.

LJUBLJANA - Premier Robert Golob na vrhu zveze Nato prihodnji teden v Washingtonu ne bo podpisal varnostnega sporazuma z Ukrajino, je po seji vlade povedal podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Kot je dejal, je namreč sporazum še v usklajevanju na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

LJUBLJANA - Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu pisma o nameri med obrambnima ministrstvoma Slovenije in Francije. S podpisom pisma se bodo začeli postopki za morebitno nabavo in uvedbo topniških oborožitvenih sistemov caesar in sistemov zračne obrambe mistral v Slovensko vojsko. Obenem bo s tem izpolnjen pogoj za oddajo vloge za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo skupnih vojaških zmogljivosti.

LJUBLJANA - V državni proračun se je v prvih šestih mesecih steklo sedem milijard evrov, kar je skladno z načrti, odhodki pa so bili s 7,3 milijarde evrov nekoliko nižji. To po pojasnilih finančnega ministrstva ni presenetljivo, saj proračunsko načrtovanje v zadnjih letih poteka v negotovih okoliščinah. Primanjkljaj je znašal 346 milijonov evrov. Fiskalni svet je sicer opozoril, da je preglednost javnih financ slabša kot pred epidemijo covida-19, ter pozval vlado, naj k pripravi jesenskih proračunskih dokumentov pristopi bolj odgovorno.

LJUBLJANA - Vlada je sprejela predlog novele zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo omogočila izvedbo projekta vzporednega levega tira poleg nove enotirne proge, ki se že gradi. Gradnja naj bi stekla leta 2026, ocenjena vrednost vzporednega tira pa znaša 354,2 milijona evrov brez DDV.

LJUBLJANA - Računsko sodišče je opravilo revizijo poslovanja strank SDS, Gibanje Svoboda in SD v letu 2022. Svobodi in SD je po opravljeni reviziji izreklo pozitivno mnenje, SDS pa mnenje s pridržkom, ker stranka posameznih prispevkov, pridobljenih v nasprotju z zakonom, ni nakazala v humanitarne namene in ker ni ustrezno poročala o prispevkih fizičnih oseb. Skupaj je računsko sodišče opravilo revizijo poslovanja šestih strank, razen SDS so vse dobile pozitivno mnenje.

LJUBLJANA - Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je pozdravila pobudo predsednice republike Nataše Pirc Musar za dostojen pogreb nepokopanih žrtev vojnega in povojnega obdobja. Komisija bo jeseni z okroglo mizo začela javno razpravo o načinu njihovega pokopa, pri čemer pričakuje vsebinski dialog tudi s sodelovanjem urada predsednice in vlade.