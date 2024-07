Tedenski pregled - svet od 28. 6. do 4. 7.

PETEK, 28. junija

TEHERAN - V drugi krog predsedniških volitev v Iranu sta se uvrstila reformistični poslanec Masud Pezeškian in konservativni nekdanji jedrski pogajalec Said Džalili. Prvi je prejel 8,3, drugi pa 7,1 milijona glasov.

BUENOS AIRES - Argentinski parlament je dokončno potrdil obsežen paket reform predsednika Javierja Mileija, ki je bil v več mesecih razprav temeljito spremenjen. Mileijeva vlada z reformami posega praktično v vse družbene sfere in uvaja drastičen program popolnega fiskalnega varčevanja.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavzel za to, da Rusija začne proizvodnjo raket kratkega in srednjega dosega, ki jo je leta omejevala pogodba o jedrskih raketah srednjega dosega (INF) in ki jo je Washington leta 2019 opustil.

BRUSELJ - Postopek za vstop Gruzije v EU je de facto zaustavljen, potem ko je država nedavno sprejela sporni zakon o tujem vplivu, ki zaostruje nadzor nad civilno družbo, so v skupni izjavi 27. 6. sporočili voditelji držav članic EU.

PODGORICA - Črnogorski parlament je sprejel resolucijo o genocidu v ustaškem taborišču v Jasenovcu. Črnogorska opozicija, ki je glasovanje bojkotirala, meni, da gre za zlorabo srbskega vpliva v državi. Na Hrvaškem so bili ogorčeni.

ULAN BATOR - Na parlamentarnih volitvah v Mongoliji je zmago razglasila vladajoča Mongolska ljudska stranka (MPP) premierja Luvsanamsraina Ojun-Erdena, ki je osvojila 68 sedežev v 126-članskem parlamentu.

BRUSELJ - Evropska komisija je odobrila prvo cepivo proti virusu čikungunja, ki bo na voljo starejšim od 18 let. Čikungunjo večinoma prenašajo tigrasti komarji.

SOBOTA, 29. junija

BEOGRAD - Pred izraelskim veleposlaništvom se je zgodil strelski napad, policija je napadalca ubila, ranjen je bil tudi eden od policistov, ki so varovali poslopje. Srbski notranji minister Ivica Dačić je dejal, da je šlo za teroristični napad, povezan z islamskimi skrajneži.

KAIRO - EU in Egipt sta na investicijski konferenci podpisala dogovor, ki predvideva do milijardo evrov makrofinančne pomoči za Egipt.

TALLINN - Vladajoča estonska stranka je za naslednika premierke Kaje Kallas, ki bo predvidoma postala naslednja vodja diplomacije EU, predlagala okoljskega ministra Kristena Michala. Ta je kot prioriteto svojega mandata izpostavil državno varnost.

ŽENEVA/RIM/PARIZ - Silovita neurja z močnim vetrom in nalivi, ki so zajela dele Švice, Italije in Francije, so zahtevala najmanj sedem življenj. Dolina Aoste v Italiji je bila odrezana od sveta.

NEDELJA, 30. junija

PARIZ - Skrajno desni Nacionalni zbor je bil zmagovalec prvega kroga parlamentarnih volitev v Franciji, osvojil je nekaj več kot 33 odstotkov glasov, leva Nova ljudska fronta 28, vladajoče sredinsko zavezništvo predsednika Emmanuela Macrona pa je zasedlo tretje mesto z 20,8 odstotka.

DUNAJ - Madžarski premier Viktor Orban je predstavil novo zavezništvo s ciljem oblikovanja skrajno desne skupine v Evropskem parlamentu. Zavezništvo Domoljubi za Evropo, v kateri so madžarska stranka Fidesz, avstrijska desničarska svobodnjaška stranka (FPÖ) in češka populistična liberalna stranka ANO.

PONEDELJEK, 1. julija

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je potrdilo imuniteto predsednika ZDA za njegova uradna dejanja, ne pa tudi za zasebna oz. neuradna. Gre za velik uspeh za bivšega predsednika Donalda Trumpa, ki je odločitev nemudoma pozdravil kot veliko zmago za demokracijo.

BUDIMPEŠTA - Madžarska je prevzela polletno predsedovanje Svetu EU. Med prioritetami so madžarske oblasti med drugim izpostavile gospodarsko konkurenčnost EU, širitev unije in zajezitev nezakonitih migracij.

TOREK, 2. julija

KIJEV - Madžarski premier Viktor Orban je na obisku v Ukrajini ob začetku madžarskega predsedovanja Svetu EU pozval ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj premisli o krajšem premirju, ki bi pospešilo mirovne pogovore z Rusijo.

HAAG - Nekdanji vodja nizozemske obveščevalne službe Dick Schoof je prisegel kot novi predsednik nizozemske vlade, potem ko se je moral položaju zaradi nezadostne podpore odpovedati vodja skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) Geert Wilders.

VARŠAVA - Nemčija namerava izplačati odškodnino približno 40.000 še živečim žrtvam nacistične okupacije Poljske med drugo svetovno vojno, je napovedal nemški kancler Olaf Scholz.

NEW DELHI - V stampedu med hindujskim verskim zborovanjem blizu mesta Hathras na severu Indije je življenje izgubilo najmanj 121 ljudi. Nesreča se je zgodila, ko so udeleženci zapuščali prizorišče skupaj z gurujem, medtem pa jih je zajel močan peščeni vihar, zaradi česar je nastala panika.

PODGORICA - V neurju, ki je zajelo Črno goro, sta umrli dve osebi. Neurja so prizadela tudi več krajev v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji.

SREDA, 3. julija

NEW YORK - Bela hiša je zanikala poročanje medijev, da je ameriški predsednik Joe Biden po poraznem nastopu na televizijskem soočenju z republikancem Donaldom Trumpom začel razmišljati o možnosti odstopa od predsedniške kampanje.

RAMALA - Izraelske oblasti so odobrile zaseg približno 12,7 kvadratnih kilometrov ozemlja na zasedenem Zahodnem bregu in ga razglasile za državno ozemlje. Gre za največji zaseg palestinskega ozemlja v zadnjih treh desetletjih.

VATIKAN - Papež Frančišek je potrdil kanonizacijo 15-letnega Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006 umrl za levkemijo. Acutis, ki so ga zaradi širjenja katolištva na spletu poimenovali božji vplivnež, bo postal prvi svetnik iz generacije milenijcev.

PALERMO - Evropski konservativci in reformisti (ECR) so za vodji politične skupine v Evropskem parlamentu potrdili Nicolo Procaccinija iz Bratov Italije in Joachima Brudzinskega iz poljske stranke Zakon in pravičnost (PiS).

PARIZ - V 102. letu starosti je umrl nekdanji francoski zunanji minister Roland Dumas. Zunanje ministrstvo je vodil med predsedovanjem Francoisa Mitterranda v 80. in 90. letih, konec njegove politične kariere pa je zaznamovala obsodba zaradi korupcije.

PARIZ - Francosko tožilstvo je zahtevalo obtožnico za znanega francoskega režiserja Benoita Jacquota zaradi posilstva igralk Isilde Le Besco in Juliee Roy. Podobne obtožbe na račun režiserja so nato podale še druge igralke.

BRUSELJ - Evropska komisija je odobrila načrt nemškega letalskega prevoznika Lufthansa za prevzem dela državne italijanske letalske družba ITA Airways, a pod določenimi pogoji.

ČETRTEK, 4. julija

LONDON - Na parlamentarnih volitvah v Veliki Britaniji so po 14 letih zmagali doslej opozicijski laburisti Keirja Starmerja, ki bodo imeli v novem parlamentu absolutno večino.

BRUSELJ - Evropska komisija je sklenila s 5. 7. uvesti začasne dodatne carine za uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske. V preiskavi je ugotovila, da kitajski izdelovalci uživajo koristi nepoštenih subvencij.

GAZA/TEL AVIV - Palestinsko islamisitčno gibanje Hamas je katarskim posrednikom predložilo nove predloge za prekinitev ognja v Gazi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odobril napotitev pogajalske ekipe na nove pogovore.

KIJEV - Ukrajinska vojska je potrdila trditev ruskih oblasti, da se je zaradi vdora ruskih sil umaknila iz enega od okrožij v mestu Časiv Jar v regiji Doneck. Prevzem nadzora nad celotnim mestom bi lahko pospešil napredovanje ruskih sil v regiji.

ASTANA - Kitajski voditelj Xi Jinping je članice Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) pozval, da se morajo upreti zunanjemu vmešavanju, ruski predsednik Vladimir Putin je ponovil, da je SCO ključna za multipolarno ureditev sveta. Organizaciji se je uradno pridružila Belorusija.

BRATISLAVA - Slovaške oblasti so poskus atentata na premierja Roberta Fica prekvalificirale, preiskujejo ga kot teroristični napad in ne kot poskus umora, je sporočilo generalno državno tožilstvo.

KINGSTON - Orkan Beryl je na svoji uničujoči poti po Karibih povzročil najmanj devet smrtnih žrtev in praktično uničil dva manjša otoka.