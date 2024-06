Znano najverjetnejše prihodnje vodstvo EU in njene prioritete

pišeta Simona Grmek in Blaž Mohorčič

Bruselj, 28. junija - Voditelji članic EU so v četrtek izbirali novo vodstvo EU. Ursulo von der Leyen predlagajo še za en mandat na čelu Evropske komisije, Antonia Costo so izbrali za novega predsednika Evropskega sveta, Kajo Kallas pa za vodjo diplomacije EU. Za prioriteti unije za obdobje 2024-2029 pa so določili gospodarsko konkurenčnost in varnost.