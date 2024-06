Poljska in baltske države pozvale EU h krepitvi varovanja meje z Rusijo in Belorusijo

Bruselj, 27. junija - Poljska, Litva, Latvija in Estonija so v skupnem pismu Evropsko unijo pozvale k okrepitvi politične in finančne podpore za varovanje meje povezave z Rusijo in Belorusijo. Opozorile so na vse večjo grožnjo dvojice držav, ki po njihovem mnenju izvajata hibridne napade na EU, poročajo tuje tiskovne agencije.