Slovenija poziva k svobodnim in poštenim volitvam v Srednjeafriški republiki

New York, 21. februarja - Slovenija je med današnjo razpravo o položaju v Srednjeafriški republiki v Varnostnem svetu ZN izrazila zaskrbljenost nad naraščanjem resnih kršitev pravic otrok po državi in pozvala k svobodnim in poštenim volitvam, kar bo po njenem prepričanju zmanjšalo napetosti v državi in okrepilo njeno stabilnost.