VS ZN podaljšal mandat mehanizma za kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo

New York, 28. junija - Varnostni svet ZN je v četrtek s 14 glasovi za in vzdržanim glasom Rusije za dve leti podaljšal mandat mednarodnemu mehanizmu za kazenski sodišči za zločine v Ruandi in na območju nekdanje Jugoslavije (IRMCT). Naloga tega mehanizma je dokončati postopke obeh sodišč, ki več ne delujeta.