V Varnostnem svetu ZN večinoma pozdravili delo mednarodnega mehanizma za kazenski sodišči

New York, 12. junija - Članice Varnostnega sveta ZN so v torek večinoma pozdravile delo in dosežke mednarodnega mehanizma za kazenski sodišči za zločine v Ruandi in nekdanji Jugoslaviji (IRMCT) ter podprli podaljšanje njegovega mandata. Obe sodišči sta nehali delovati leta 2015 oziroma 2017.