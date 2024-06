Delo o trajnosti (28. 6.)

Ljubljana, 27. junija - Maja Grgič v komentarju Kar ne gre samodejno, postane obvezno piše o tem, da bodo morala za doseganje ciljev zelenega prehoda do leta 2025 borzna podjetja poročati o trajnosti in družbeni odgovornosti v letnem poročilu družbe in ne več le z izjavo. Avtorica dodaja, da naj bi s tem na prste stopili lažni trajnosti.