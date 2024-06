Dnevnik o Julianu Assangeu (28. 6.)

Ljubljana, 27. junija - Brane Kastelic v komentarju Zmaga za svobodo tiska? piše o tem, da ob vrnitvi ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea na svobodo, prevladujejo evforična mnenja o tem, kako velika zmaga je to za demokracijo, svobodo tiska in govora. Avtor se sprašuje ali je to res in dodaja, da se mora bitka za svobodo tiska vsekakor nadaljevati, biti stalna.