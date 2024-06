STO in Spirit s promocijo Slovenije na poslovilni tekmi Gorana Dragića

Ljubljana, 27. junija - Košarkarski spektakel v Ljubljani ob poslovilni tekmi Gorana Dragića predstavlja tudi priložnost za promocijo Slovenije v svetu. Na tekmi 24. avgusta bosta tako Slovenska turistična organizacija (STO) in agencija Spirit Slovenija izpostavili znamko I Feel Slovenia in predstavili Slovenijo kot butično turistično, športno in poslovno destinacijo.