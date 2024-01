Na poslovilni tekmi Gorana Dragića 24. avgusta tudi Dončić, Jokić in Antetokounmpo

Ljubljana, 4. januarja - Poslovilna tekma slovenskega košarkarskega asa Gorana Dragića bo 24. avgusta v Stožicah, med drugimi pa bodo gosti Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Steve Nash in Jimmy Butler, so danes na novinarski konferenci sporočili organizatorji spektakla, kakršnega svet še ni videl, so dodali.