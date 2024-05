Litva zaradi domnevnega načrta o širitvi morske meje na pogovor poklicala ruskega veleposlanika

Vilnius/Helsinki/Moskva, 22. maja - Litva je zaradi načrtov Rusije glede razširitve meje v Baltskem morju na pogovor poklicala ruskega veleposlanika v državi in od njega zahtevala pojasnila, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Vilniusu in ocenilo, da gre za taktiko hibridnega vojskovanja. V Helsinkih so sporočili, da spremljajo razmere in da niso seznanjeni z načrti Rusije.