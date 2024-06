Letošnji 65. Jazz festival Ljubljana z neworleanškim začetkom

Ljubljana, 27. junija - Letošnji Jazz festival Ljubljana (JFL) bo že 65. po vrsti. V Križankah, Cankarjevem domu (CD) in Parku Sveta Evrope bo potekal med 10. in 13. julijem. Festival se bo letos začel v znamenju New Orleansa, zibelke jazza. V Križankah bosta na dvojnem koncertu 10. julija nastopila samosvoj glasbenik Chief Adjuah in jazzovski glasbenik Terence Blanchard.