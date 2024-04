John Zorn z New Masada Quartetom v CD

Ljubljana, 29. aprila - V Cankarjev dom (CD) se nocoj vrača ameriški skladatelj, dirigent, producent in saksofonist John Zorn. Na odru Gallusove dvorane bo nastopil z New Masada Quartetom, ki ga je ustanovil leta 2019 in se ga je prijel sloves najbolj vznemirljivega ansambla, v katerem Zorn deluje. Koncert bo ob 20. uri.