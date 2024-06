Izvirna ilustracija naslovnice knjige Harry Potter in kamen modrosti prodana za 1,9 milijona dolarjev

New York, 27. junija - Izvirna akvarelna ilustracija naslovnice za prvo izdajo knjige Harry Potter in kamen modrost je bila v sredo na dražbi prodana za 1,9 milijona dolarjev (1,7 milijona evrov). S tem je postala doslej najdražji predmet, povezan s Harryjem Potterjem, ki je bil kdajkoli prodan na dražbi, so sporočili iz avkcijske hiše Sotheby's.