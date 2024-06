Primerek prve izdaje knjige o Harryju Potterju prodali za več kot 45.000 funtov

Edinburgh, 20. junija - Na dražbi avkcijske hiše Lyon and Turnbull iz škotske prestolnice Edinburg so primerek s tiskarsko napako iz prve izdaje knjige o čarovniškemu vajencu Harryju Potterju v sredo prodali za več kot 45.000 britanskih funtov (53.304 evrov). Pred prodajo na dražbi so vrednost knjige ocenili med 40.000 in 60.000 funtov.