Vlada podaljšala ukrep zagotavljanja sredstev za spremljanje koronavirusa v odpadnih vodah

Ljubljana, 21. decembra - Vlada je na današnji seji podaljšala ukrep zagotavljanja sredstev za spremljanje koronavirusa v odpadnih vodah, prav tako je podaljšala ukrepe za financiranje stroškov cepljenja proti covidu-19 in ukrepe na področju donacij, odprodaje zdravil in cepiv proti covidu-19, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).