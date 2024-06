Vučić in Kurti prvič letos v Bruslju o normalizaciji odnosov

Bruselj, 26. junija - V Bruslju se je danes začelo prvo letošnje srečanje na visoki ravni v okviru dialoga med Beogradom in Prištino, ki se ga udeležujeta srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti. Gosti ju visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, namenjeno pa je pregledu doseženega in načrtovanju prihodnjih korakov.