Napoved odprtja mostu za promet v Mitrovici razburja kosovske Srbe

Bruselj/Mitrovica, 31. maja - Vprašanje odprtja mostu na reki Ibar, ki od leta 1999 deli Mitrovico na južni, večinsko albanski, in severni, večinsko srbski del tega mesta na Kosovu, morata rešiti Priština in Beograd v okviru dialoga o normalizaciji odnosov, ki poteka pod okriljem Evropske unije, so danes sporočili iz Bruslja.