Podpisana pogodba za širitev mariborske fakultete za zdravstvene vede

Maribor, 27. junija - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič in dekanica te fakultete Mateja Lorber so danes podpisali pogodbo za financiranje širitve fakultete za zdravstvene vede, ki bo izvedena v dveh fazah. Minister se nadeja, da se bo našel denar tudi za širitev mariborske medicinske fakultete.