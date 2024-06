Mariborsko fakulteto za zdravstvene vede bodo obnovili in razširili

Maribor, 11. junija - Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, ki se že nekaj let sooča s prostorsko stisko, bodo obnovili in zgradili prizidek. Za to bo univerza v okviru zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo dobila 12 milijonov evrov. Obe gradbeni fazi naj bi bili izvedeni do konca leta 2027.