V Jarenini odpirajo muzej v poklon Alfiju Nipiču

Pesnica, 29. junija - V Jarenini danes odpirajo muzej Alfi Nipič s predstavitvijo življenja in dela tega slovenskega pevca narodnozabavne in zabavne glasbe. Poleg stalne razstave so v obnovljenem objektu stare šole še večnamenska dvorana, trgovinica za obiskovalce, prostori turističnega društva in vinoteka.