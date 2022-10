Odprtje jareninske Štajerske hiše glasbe predvidoma prihodnje leto

Maribor, 5. oktobra - V Jarenini bo predvidoma prihodnje leto vrata odprla Štajerska hiša glasbe, v kateri bo Muzej Alfija Nipiča, ki bo, kot so za STA potrdili na Občini Pesnica, posvečen starosti slovenske zabavne in narodne zabavne in drugim glasbenikom s tega območja. Vlada je projekt ta teden uvrstila v načrt razvojnih programov do leta 2025.