Med pripombami na uredbo o sežiganju komunalnih odpadkov tudi neprimernost lokacije naprave v Ljubljani

Ljubljana, 26. junija - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na predlog uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki je bila v javni obravnavi do 17. junija, prejelo 17 pripomb. Njihova vsebina se nanaša tudi na neprimernost lokacije sežigalnice na območju Ljubljane zaradi geografske lege in drugih dejavnikov.