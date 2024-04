Na okoljskem ministrstvu v teku aktivnosti za izgradnjo sežigalnic v Ljubljani in Mariboru

piše Laura Štraser

Ljubljana/Maribor, 26. aprila - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo trenutno načrtuje najmanj dva objekta za termično obdelavo odpadkov. Na njihov poziv k sodelovanju pri izbiri možnih lokacij sta se namreč odzvali ljubljanska in mariborska občina. Prejete pobude bodo predstavili na majskem posvetu, so pojasnili za STA.