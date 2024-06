Wall Street Journal napoveduje skorajšnjo obsodbo domnevnih ruskih vohunov v Sloveniji

New York, 17. junija - Domnevnima ruskima vohunoma, ki so ju decembra 2022 priprli v Sloveniji, bodo po tajnem sojenju v prihodnjih tednih izrekli sodbo zaradi vohunjenja, danes poroča ameriški časopis Wall Street Journal. Časnik dodaja, da bosta po obsodbi v igri za izmenjavo zapornikov med ZDA in Rusijo, kjer je med drugim zaprt novinar WSJ Evan Gershkovich.