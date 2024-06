Finance: Ministrstvo za zdravje v vseh treh srčnih centrih odredilo sistemske nadzore

Ljubljana/Maribor, 26. junija - Na ministrstvu za zdravje so za Finance potrdili, da so uvedli sistemske nadzore v vseh treh srčnih centrih oziroma kardiokirurških oddelkih v UKC Ljubljana, UKC Maribor in MC Medicor. Gre za strokovne nadzore nad delovanjem zdravstvenega programa perkutane vstavitve aortnih zaklopk (Tavi) in upravne nadzore nad delovanjem celotnih oddelkov.