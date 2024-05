Predstavniki Društva na srcu operiranih Slovenije javno podprli Medicor

Izola, 23. maja - Zdravstvena ustanova Medicor se je po smrti 80-letnice in razkritju, da je del zaposlenih delal brez licenc, znašla pod drobnogledom. Z obtožbami na njen račun pa se ne strinjajo predstavniki Društva na srcu operiranih Slovenije, ki so ustanovo danes javno podprli z obiskom in zahvalo osebju.