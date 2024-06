Kamerat predvaja delavske filme v rudniškem rovu

Hrastnik, 27. junija - S koncertom zasedbe Laibach bodo drevi odprli četrto izdajo filmsko-delavskega festivala Kamerat, ki bo trajal do nedelje. Letošnji program Kamerata vključuje nabor 26 filmov, s katerimi bodo obeležili 90. in 10. obletnico stavk zasavskih rudarjev. V ospredju so francoski filmi.