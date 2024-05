V Zasavje se vrača uporni Kamerat

Hrastnik, 28. maja - Na festivalu delavskega filma Kamerat v Hrastniku bodo od 27. do 30. junija tudi v zapuščenem rudniku predvajali filme, ki predstavljajo delavsko-industrijsko dediščino in boj za pravičnost. Z letošnjim festivalom bodo obeležili 90. in 10. obletnico stavk zasavskih rudarjev. V ospredju bodo francoski filmi.