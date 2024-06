Pregled - šport, 25. 6. (torek)

KÖLN - Slovenska nogometna reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila v izločilne boje velikih tekmovanj. Potem ko je v zadnjem krogu skupinskega dela v Kölnu igrala 0:0 z Anglijo, se je prebila v osmino finala evropskega prvenstva v Nemčiji. Slovenska vrsta je proti Angliji na zadnji tekmi skupinskega dela lovila vsaj točko za zanesljivo pot v osmino finala. Do te tekme je proti Angležem petkrat izgubila in enkrat igrala neodločeno. Tokrat pa je kljub temu, da je imela žogo v posesti zgolj 24 odstotkov časa, zdržala sicer večinoma jalove napade Anglije ter s tretjim remijem na tem EP po Danski in Srbiji razveselila spet številčno navijaško podporo v Kölnu.

KÖLN - Na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji so se v osmino finala doslej uvrstile Nemčija in Švica iz skupine A, Španija in Italija iz skupine B, Anglija, Danska in Slovenija iz skupine C, Avstrija, Francija in Nizozemska iz skupine D ter Portugalska iz skupine F. Slovenija se bo v osmini finala pomerila z zmagovalcem skupine E (Belgija, Romunija, Slovaška ali Ukrajina) ali F (Portugalska). Na letošnjem EP v osmino finala napredujejo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh šest skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene.

PARIZ - Slovenski nogometni trener Luka Elsner je uradno prevzel vodenje francoskega Reimsa, je klub s posebnim kuharskim posnetkom potrdil na družbenih omrežjih. Enainštiridesetletnik je v zadnjih dveh letih vodil zasedbo Le Havra in jo najprej popeljal med francosko elito, minulo sezono pa jo tam tudi obdržal po končnem 15. mestu.

LJUBLJANA - Košarkarji Slovenije so v Stožicah dobili prijateljsko tekmo v okviru priprav na olimpijske kvalifikacije proti Litvi s 70:68 (15:15, 32:30, 42:47). Klemen Prepelič je bil prvi strelec Slovenije s 15 točkami (met 4:12, trojke 0:7), po devet točk pa so dodali Aleksej Nikolić (met 3:7), Josh Nebu (6 skokov) in Gregor Hrovat (trojke 1:3).

WIMBLEDON - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela kvalifikacije za nastop na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu. V prvem krogu kvalifikacij je premagala Kitajko Xiaodi You. Napredovala je tudi Polona Hercog, ki je v treh nizih izločila Slovakinjo Viktorio Hrunčakovo. V prvem krogu sta obstali Veronika Erjavec in Dalila Jakupović.

MIAMI - Hokejisti Florida Panthers so prvič v zgodovini osvojili naslov v severnoameriški ligi NHL. Na sedmi tekmi finala za Stanleyjev pokal so v domači dvorani v Sunrisu z 2:1 premagali Edmonton Oilers in jim preprečili popoln preobrat v seriji. Florida je namreč že vodila s 3:0 v zmagah, a so naftarji izsilili sedmo tekmo. Florida je prvič osvojila Stanleyjev pokal, v finalu pa je igrala tretjič. Edmonton je v osmem finalu tretjič ostal praznih rok in podaljšal 34-letno sušo od zadnjega naslova.