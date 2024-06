Delo o spremembah šolskega sistema (26. 6.)

Ljubljana, 25. junija - Špela Kuralt v komentarju Naj živijo počitnice in čas za dolgčas piše o spremembah šolskega sistema. Odločevalci bodo kmalu odločali o tem, koliko bodo ocene še krojile usodo mladih ljudi, koliko bodo štela nacionalna preverjanja znanja. Ocene in akademski dosežki so pomembni za napredovanje na naslednjo raven izobraževanja, a še zdaleč niso vse.