Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 6.)

Ljubljana, 25. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o tem, da pogajanja o varnostnem sporazumu med Slovenijo in Ukrajino še niso končana, zato ta teden še ne bo pripravljen za podpis. Pisale so tudi o začetku razpada Jugoslavije na današnji dan leta 1991 in o voščilih ob dnevu državnosti, ki sta ju prejela slovenska predsednica in premier.