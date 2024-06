Žbogar na zasedanju o Bližnjem vzhodu poudaril pomen spoštovanja resolucij VS ZN

New York, 25. junija - Resolucije Varnostnega sveta ZN so zavezujoče in Varnostni svet mora najti način, da se bodo upoštevale, je na današnjem rednem zasedanju o položaju na Bližnjem vzhodu dejal veleposlanik Samuel Žbogar. Varnostni svet je obravnaval poročilo koordinatorja za mirovni proces na Bližnjem vzhodu Tora Wenneslanda.