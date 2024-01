Ministrica Fajon na zasedanju Varnostnega sveta o Bližnjem vzhodu

New York, 21. januarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo v torek v New Yorku udeležila odprte razprave Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu vključno s palestinskim vprašanjem na ministrski ravni. Zasedanje, po katerem se resolucije ne pričakuje, bo vodil novi francoski zunanji minister Stephane Sejourne, katerega država ta mesec predseduje VS ZN.