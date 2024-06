Italijanska leva sredina obdržala župane v Firencah in Bariju

Firence, 24. junija - V drugem krogu lokalnih volitev, ki so v nedeljo in danes potekale v 105 občinah v Italiji, je levosredinska Demokratska stranka (PD) ohranila župane v Firencah in Bariju ter znova prevzela Perugio. Zmagala je v vseh petih regionalnih prestolnicah, kjer so volili, vključno s Potenzo in Campobassom, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.